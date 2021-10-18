Спорт

Великолучанки отличились на турнире по самбо в Москве

Спортсменки из Великих Лук стали победителями и призерами открытого турнира по самбо, который был посвящен Дню учителя. Соревнования прошли в Москве 17 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), представитель КСЕ Олег Лаптев.

Фото: клуб единоборств «Отечество - Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»

Великие Луки на мероприятии представили воспитанники СШОР «Экспресс», спортсменки КСЕ «Отечество – Псковская область». Среди девочек 2013-2014 годов рождения второе место получила Марина Васильева (весовая категория до 22 кг).

Среди девочек 2011-2012 годов рождения победителем в весовой категории до 25 кг стала Ирина Васильева, второе место досталось Наталье Лопашовой (до 40 кг).

Тренирует спортсменок А. Мартюшов.