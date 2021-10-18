Спорт

Мастер-классы по воркауту проходят в Псковской области в онлайн-формате

В рамках проекта «Street Workout - сообщество твоего развития» в Псковской области стартовал цикл образовательных программ, направленных на закрытие дефицитов навыков soft skill, личностный рост, развитие лидерских качеств, а также мастер-классы по воркауту в формате онлайн. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Фото здесь и далее: Street Workout Pskov

В мероприятии участвуют воспитанники школ, работающая молодежь в возрасте от 14 до 35 лет, воркаут сообщества, а также те, кто занимается развитием воркаута как общедоступного спортивного направления в Невеле, Великих Луках, Себежском районе, Идрице, Новоржеве, Пыталово, Стругах Краснах, Гдове и Пскове.

Для участников проекта разработана бесплатная тренировочная программа по воркауту из курса видео, по которым ребята смогут заниматься в удобное время самостоятельно. «Программа станет для участников проекта отличным подарком и проводником к пониманию построения тренировок по воркауту», - заметил Виталий Дидыч.

Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов при поддержке администрации Псковской области, а также проектного офиса «Команда 2018».

С подробной информацией о проекте можно ознакомиться по ссылке.