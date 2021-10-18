Спорт

«Зенит» выиграл «Спартак» со счетом 7:1

Петербургский «Зенит» принимал на своем поле московский «Спартак» в рамках центрального матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает РИА Новости.

Встреча проходила на одноименном стадионе в Санкт-Петербурге. После гола Сердара Азмуна на 20-й минуте преимущество хозяев удвоил бразильский вингер Клаудиньо, точно пробивший из пределов штрафной площади на 28-й минуте.

После 11-ти матчей РПЛ «Зенит» набрал 23 очка и вместе с московским «Динамо» возглавил турнирную таблицу чемпионата. «Спартак» с 17-ю очками расположился на седьмой строчке.

Отметим, «Зенит» впервые забил «Спартаку» семь мячей.