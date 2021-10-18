Спорт

В Пскове завершилось первенство по самбо среди десантников

В Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении завершилось первенство по самбо среди воинских частей и подразделений, посвященное памяти заслуженного тренера России Николая Большакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов в составе 14 команд, среди которых три мастера спорта России, пять кандидатов в мастера спорта и восемь спортсменов, имеющих первый разряд по этому виду единоборства.

Общекомандное первое место завоевали самбисты гвардейского десантно-штурмового Черноморского полка имени Александра Невского. Вторыми стали спортсмены гвардейского десантно-штурмового Торуньского полка, третье место у десантников гвардейского артиллерийского полка соединения.

По итогам соревнований из числа лучших борцов соединения были отобраны три состава команд по восемь человек в каждой, которые представят Псковское гвардейское соединение ВДВ на первенстве Воздушно-десантных войск по самбо.

Николай Иванович Большаков был мастером спорта сразу по трем видам борьбы, являлся многократным чемпионом Вооруженных Сил СССР. Стоя у истоков развития и популяризации борьбы самбо и армейского рукопашного боя в Воздушно-десантных войсках, воспитал не одно поколение спортсменов-десантников, прославивших свой род войск.