«Кто-то уходит таксовать»: тренеры рассказали, как переживают ограничения в Пскове

Тренеры рассказали, как они переживают введенные из-за распространения коронавируса ограничения. Напомним, в настоящее время приостановлена работа кружков, секций, а также спортивные тренировки. Разрешены тренировки, которые проводятся для подготовки к участию в официальных спортивных соревнованиях, включенных в календарный план.
Также своем мнением поделились директор сети фитнес-клубов «Супер фитнес» и S-Fitness Георгий Пономарев, лидер регионального спортивного движения Street Workout Виталий Дидыч, тренер в студии йоги и пилатеса Виктория Кебикова, а также тренер и сооснователь лучного тира LOOK. Подробности в материале ЦДИ.