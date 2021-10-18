Спорт

«Кто-то уходит таксовать»: тренеры рассказали, как переживают ограничения в Пскове

Тренеры рассказали, как они переживают введенные из-за распространения коронавируса ограничения. Напомним, в настоящее время приостановлена работа кружков, секций, а также спортивные тренировки. Разрешены тренировки, которые проводятся для подготовки к участию в официальных спортивных соревнованиях, включенных в календарный план.

«Знаю очень много тренеров, у кого только дошколята или дети от 6 лет до 11 лет. И вот для таких тренеров нынешние обстоятельства - конкретная беда! Кто-то уходит таксовать. Кто-то уходит на стройку. Кто-то уходит курьером подрабатывать на доставке заказов… Выходы ищут разные! Они пытаются выжить, потому что для них в большинстве случаев тренерство - единственный заработок», - отметил мастер спорта России по КУДО, член общественного совета при комитете по спорту Псковской области Илья Кучеров.

Также своем мнением поделились директор сети фитнес-клубов «Супер фитнес» и S-Fitness Георгий Пономарев, лидер регионального спортивного движения Street Workout Виталий Дидыч, тренер в студии йоги и пилатеса Виктория Кебикова, а также тренер и сооснователь лучного тира LOOK. Подробности в материале ЦДИ.