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Спорт

Псковские спортсмены завоевали семь медалей на соревнованиях по самбо в Твери

01.11.2021 08:37|ПсковКомментариев: 0

Спортсмены из Псковской области завоевали семь медалей на соревнованиях по самбо в Твери. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), представитель КСЕ «Отечество - Псковская область» Олег Лаптев.

Фото здесь и далее: клуб единоборств «Отечество - Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»

В областных соревнованиях по самбо «Юный самбист Верхневолжья» среди юношей и девушек в возрасте от 11 до 12 лет принимали участие спортсмены из Твери, Москвы и Московской области, а также из Великих Лук, Пскова, Ржева, Торжка, Андреаполя и города Конаково.

В частности, там выступили воспитанники СШОР «Экспресс», спортсмены КСЕ «Отечество – Псковская область». Они завоевали 3 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовых медалей.

Среди девушек два «золота» получили Ирина Васильева (весовая категория до 26 кг) и Наталья Лопашова (до 42 кг). Среди юношей в весовой категории до 34 кг победу одержал Арсентий Ткачев. Второе место получил Вячеслав Мороз (свыше 65 кг). Кроме того, третьи места достались Николаю Лопашову (до 46 кг), Никите Мелешко (до 50 кг) и Назару Васильеву (свыше 65 кг). 

Тренируют спортсменов А. А. Мартюшов и А. Ю. Мартюшов. 

Теги: #самбо #спорт #соревнования
Источник: Псковская Лента Новостей
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