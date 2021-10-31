Спорт

Новую воркаут-площадку открыли в Пскове

Новую воркаут-площадку открыли в Пскове во дворе дома №4 на улице Карбышева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер регионального спортивного движения Street Workout Виталий Дидыч.

«Открывали площадку спортсмены из воркаут-движения, продемонстрировав молодежи возможности нового комплекса», - отметил он.

Площадка предназначена как для воркаута, так и для паркура. Она состоит из 15 турников, двойных брусьев, параллельных жердей для отработки статических элементов и упражнений, шведской стенки, рукохода, скамьи и турников, шведской стенки с наклонной скамьей и перекладиной с кольцами, комплекса для дисциплины «фристайл».

«Всего подобных комплексов в Псковской области появилось четыре, - уточнил Виталий Дидыч. - Местные ребята уже облюбовали площадку и проводят на ней значительное время, ведь в районе "Псковкирпич" не было подобных площадок!».

Площадку изготовило Псковское сертифицированное производство в рамках проекта развития воркаут-движения и установки спортивных площадок в регионе при поддержке губернатора Псковской области, администрации региона и проектного офиса «Команда 2018».