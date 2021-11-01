Спорт

Великолукский велоцентр открыли для тренировок

Центр подготовки велосипедистов в Великих Луках открыли для посещения и тренировок. Об этом сообщается в группе велоцентра в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Центр подготовки велосипедистов. Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте»

«Рады сообщить, что работы на Центре подготовки велосипедистов окончены! С 1 ноября велоцентр открыт для посещения и тренировок! Большая просьба использовать трассу малого круга (2,5 км)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что большой круг (5 км) очищается от хвои, поэтому есть скользкие, неочищенные места, которые могут быть травмоопасны.