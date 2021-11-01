Спорт

Администрация Пскова поддержит семью юного победителя первенства Европы по шахматам

Кандидат в мастера спорта, победитель первенства Европы по шахматам Алексей Захаров получил грамоту администрации города Пскова. Ее спортсмену вручил исполняющий полномочия главы городской администрации Борис Елкин. На встрече также озвучили распоряжение оказать поддержку семье подростка.

«Удивительные дети живут у нас в Пскове. Алексею Захарову всего 14 лет, а он уже кандидат в мастера спорта и победитель первенства Европы по шахматам. Его спортивные успехи впечатляют. Стоит учесть, что шахматами Алексей начал заниматься всего 4 года назад по совету тренера по дзюдо! Пошел учиться тактике, анализу и стратегии... и стал побеждать: Псков, Псковская область, Северо-Западный федеральный округ, Россия, а теперь и Европа!» - написал Борис Елкин в своем инстаграм-аккаунте.

И. п. главы городской администрации отметил, что большая заслуга в этом движении к победе принадлежит тренерам и семье спортсмена. «Родители во всем поддерживают сына, сопровождают на соревнованиях и организуют онлайн-занятия с именитыми гроссмейстерами», - пояснил Борис Елкин.

Он поручил председателю комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Александру Гаврилову проработать вопрос оказания семье Алексея Захарова поддержки.

«Такие таланты надо поддерживать и продвигать!» - подчеркнул Борис Елкин.