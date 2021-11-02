Спорт

В псковской спортшколе объявили набор в секцию велоспорта

Дополнительный набор мальчиков 2008-2013 года рождения рождения открыт в секцию велоспорта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МБУ СШОР «Надежда».

Фото: МБУ СШОР «Надежда»

Занятия проводятся бесплатно. Форму и инвентарь предоставляет спортивная школа. «Если вы хотите чтобы ваш ребенок стал самостоятельным, сильным и выносливым тогда мы ждем вас», - добавили в учреждении.

Занятия проводятся по адресу: город Псков, улица Кузнецкая, 25 (стадион Машиностроитель).

Телефон для справок: 8 (8112) 73-70-94. Телефоны тренеров: Сергей Владимирович Гусихин: 8-911-368-38-80, Сергей Евгеньевич Иванов: 8-911-365-87-89.