Спорт

Юные шахматисты из Пскова стали победителями первенства области

Подведены итоги детского Первенства области 2021 года по шахматам, в котором участвовали юные шахматисты 2014 года рождения и моложе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной Федерации шахмат.

Фото: Федерации шахмат Псковской области

Организаторами первенства выступили Федерация шахмат Псковской области совместно с региональным центром шахматного образования и спорта, а также областные комитеты по спорту и образованию.

Для юных псковичей турнир стал отборочным этапом, чтобы поучаствовать в первенстве Северо-запада, которое пройдет в конце ноября в Санкт-Петербурге.

Судьями были Святослава Самсонова, Александра Шпака и Андрея Лилейкина, а также директор турнира Анна Солдатова.

Соревнования проходили в «Ледовом дворце» в соответствии с установленными ограничениями в Псковской области.

Всего приняли участие 13 спортсменов. Победителями первенства стали Савелий Козлов и Мария Солдатова из Пскова.

Призерами первенства области среди шахматистов 2014 года рождения и моложе также стали: Максим Носиков (Псковский район), Алена Барканова (Псков) и Ксения Васильева (Псков).