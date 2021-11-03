Спорт

Великолучане привезли с тверских соревнований по кикбоксингу более 10 медалей

Спортсмены из Великих Лук завоевали 12 медалей на соревнованиях по кикбоксингу «Файтер» в Твери. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), представитель КСЕ «Отечество - Псковская область» Олег Лаптев.

Фото: клуб единоборств «Отечество - Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»

Мероприятие состоялось 30 октября. В нем приняли участие более 70 спортсменов из Твери, Торжка, Тверской области и Великих Лук. Город на Ловати на соревнованиях представляли воспитанники СШОР «Экспресс», спортсмены СК «Витязь», КСЕ «Отечество – Псковская область».

По итогам турнира спортсменам удалось завоевать восемь золотых и четыре серебряных медали. «Золото» получили Илья Иванов, Даниил Речкин, Илья Семенов, Владислав Родяков, Андрей Севостьянов, Матвей Марченков, Виктор Петраковцев и Егор Шедько. Вторые места на соревнованиях заняли Николай Ершов, Иван Ершов, Филип Финочко и Илья Федоров.

Тренирует спортсменов Сергей Москалев.

«Поздравляем спортсменов и тренера с достигнутыми результатами и желаем новых побед!» - добавили в клубе спортивных единоборств.