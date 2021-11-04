Спорт

ФК «Луки-Энергия» поднялся на 8-е место в таблице чемпионата России

В чемпионате России по футболу среди клубов ПФЛ завершился двадцатый тур. По его итогам футбольный клуб «Луки-Энергия» переместился с предпоследнего, девятого места на восьмую строчку в турнирной таблице.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, это стало возможным благодаря тому, что великолучане прервали продолжительную проигрышную серию и победили аутсайдера соревнований – калининградскую «Балтику-БФУ». Счет встречи - 2:0. Голы забили Евгений Наседкин и Данил Сподарец.

Отметим, что следующий матч ФК «Луки-Энергия» проведет 9 ноября против «Звезды» (Санкт-Петербург).