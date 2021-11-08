Спорт

Самбисты из Псковской области стали призерами турнира в городе Ржеве

Спортсмены из Псковской области завоевали 11 медалей на соревнованиях по самбо в городе Ржеве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), представитель КСЕ «Отечество - Псковская область» Олег Лаптев.

Фото здесь и далее: клуб единоборств «Отечество - Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»

Региональный турнир по самбо памяти тренера и мастера спорта России Г. М. Азаряна прошел 6 ноября. Соревнования собрали более 250 юных спортсменов из Москвы, Твери, Великих Лук, Подмосковья, Архангельской, Псковской, Новгородской, Смоленской и Тверской областей.

За победу боролись воспитанники СШОР «Экспресс», спортсмены КСЕ «Отечество – Псковская область». Они завоевали две золотые, четыре серебряных и пять бронзовых медалей.

Так, первые места получили Наталья Лопашова (весовая категория до 50 кг) и Вячеслав Морозов (свыше 65 кг). «Серебро» досталось Арсению Ткачеву (до 35 кг), Сергею Веселову (свыше 46 кг), Арине Зайцевой (до 37 кг) и Дарье Прокошенко (до 43 кг). Третьи места заняли Никита Мелешко (до 55 кг), Назар Васильев (свыше 65 кг), Семен Берюлев (до 32 кг), Даниил Кадочников

(до 42 кг) и Евгений Ткачев (до 46 кг).

Тренируют спортсменов А. Мартюшов, А. Мартюшов, Е. Мишанов, Д. Тараров, Е. Мишанов, В. Иванов и А. Симонов.