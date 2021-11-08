Спорт

Псковская гимнастка выполнила трюки на фоне Троицкого собора. ВИДЕО

Художественная гимнастка, тренер по воздушному кольцу и воздушному полотну, серебряный призер всероссийских соревнований по танцам на пилоне Виолетта Африкантова записала видеоролик, в котором выполнила трюки на фоне Троицкого собора. Видео девушка разместила в своем инстаграм-аккаунте.

Номер из 13 упражнений на воздушном кольце Виолетта Африкантова показала под песню Полины Гагариной «Небо в глазах». Все элементы спортсменка выполнила без страховки. Кольцо для исполнения трюков около Ольгинской часовни подвесили с помощью автокрана.

«Воздушная акробатика - один из самых красивых видов спорта», - подписала видеоролик в социальной сети Виолетта Африкантова.