Спорт

Псковские спортсмены подготовили тренировочную программу по воркауту. ВИДЕО

Региональное спортивное движение Street Workout подготовило тренировочную программу по воркауту для 150 участников проекта «Street Workout - сообщество твоего развития». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер областного воркаут-движения Виталий Дидыч.

Тренировочный процесс рассчитан на 4 месяца – это не менее 50 тренировок. Первые 2 месяца – базовый курс, направленный на подготовку спортсмена к выполнению специализированных упражнений по воркауту. Начиная с третьего месяца к базовым тренировкам дополняются специализированные виды упражнений.

«Мы постарались донести понимание базового построения тренировок по воркауту, которые по мере увеличения уровня физической подготовки можно дополнять, модифицировать, тем самым повышая свои спортивные показатели!» - отметил Виталий Дидыч.

Проект реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов при поддержке администрации Псковской области и проектного офиса «Команда 2018».