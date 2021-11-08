Спорт

Сборная России забила в свои ворота в матче с Хорватией

Защитник сборной России Федор Кудряшов открыл счет в матче с командой Хорватии в отборе к чемпионату мира 2022 года, забив в свои ворота, сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости

Сборная России на выезде играла с командой Хорватии в заключительном туре группового отборочного турнира.

На 81-й минуте матча Федор Кудяшов ногой срезал мяч в свои ворота после навеса игрока сборной Хорватии. Этот гол остался единственным в матче. Россияне проиграли и уступили хозяевам прямую путевку на чемпионат мира.

Теперь команде Валерия Карпина предстоит выступить в стыковых матчах.