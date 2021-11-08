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Спорт

Сборная России по хоккею победила команду Чехии и заняла 3 место на Кубке Карьяла

14.11.2021 20:55|ПсковКомментариев: 1

Сборная России по хоккею победила команду Чехии со счетом 5:2 и заняла 3 место на Кубке Карьяла. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Встреча прошла в Хельсинки на «Хартвалл Арене».

Фото: Федерация хоккея России

В составе российской команды отличились Александр Елесин, Дмитрий Воронков (дубль), Никита Тертышный и Артем Галимов (в пустые ворота), отметили в издании.

У чехов голы забили Матей Странски и Давид Каше.

Россия провела свой последний матч на турнире и заняла третье место (3 очка). Ранее команда Сергея Зубова проиграла Финляндии (0:3) и Швеции (2:4). Чехия на четвертом месте (0 очков). Первое место разыграют Швеция и Финляндия.

Добавим, Кубок Карьяла, который является первым этапом Евротура, проходит в Хельсинки с 11 по 14 ноября.

Теги: #хоккей #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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