Спорт

Сборная России по хоккею победила команду Чехии и заняла 3 место на Кубке Карьяла

Сборная России по хоккею победила команду Чехии со счетом 5:2 и заняла 3 место на Кубке Карьяла. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Встреча прошла в Хельсинки на «Хартвалл Арене».

Фото: Федерация хоккея России

В составе российской команды отличились Александр Елесин, Дмитрий Воронков (дубль), Никита Тертышный и Артем Галимов (в пустые ворота), отметили в издании.

У чехов голы забили Матей Странски и Давид Каше.

Россия провела свой последний матч на турнире и заняла третье место (3 очка). Ранее команда Сергея Зубова проиграла Финляндии (0:3) и Швеции (2:4). Чехия на четвертом месте (0 очков). Первое место разыграют Швеция и Финляндия.

Добавим, Кубок Карьяла, который является первым этапом Евротура, проходит в Хельсинки с 11 по 14 ноября.