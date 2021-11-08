Как псковичи болели за российскую сборную в пабе «Старый лис». ФОТО

Трансляция матча квалификационного раунда чемпионата мира-2022 Хорватия - Россия, организованная вчера в пабе «Старый лис», привлекла внимание многих псковичей.
Болельщики увидели захватывающие моменты игры на одном из самых больших экранов города. В пабе царила дружная атмосфера, гости искренне переживали за судьбу российской сборной.
Тем более что бар «Старый лис» объявил акцию: после каждого гола, забитого в ворота хорватской сборной, все гости могли получить в подарок фирменный напиток этого заведения, удостоенный золотых медалей конкурса в Сочи.
К сожалению, матч закончился для наших игроков неудачей. Добавим, что в пабе «Старый лис» регулярно организуют видеотрансляции спортивных соревнований для болельщиков Пскова и гостей города.
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