Спорт

Как псковичи болели за российскую сборную в пабе «Старый лис». ФОТО

Трансляция матча квалификационного раунда чемпионата мира-2022 Хорватия - Россия, организованная вчера в пабе «Старый лис», привлекла внимание многих псковичей.

Болельщики увидели захватывающие моменты игры на одном из самых больших экранов города. В пабе царила дружная атмосфера, гости искренне переживали за судьбу российской сборной.

Тем более что бар «Старый лис» объявил акцию: после каждого гола, забитого в ворота хорватской сборной, все гости могли получить в подарок фирменный напиток этого заведения, удостоенный золотых медалей конкурса в Сочи.

К сожалению, матч закончился для наших игроков неудачей. Добавим, что в пабе «Старый лис» регулярно организуют видеотрансляции спортивных соревнований для болельщиков Пскова и гостей города.

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