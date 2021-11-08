Спорт

Псковский спортсмен в Рязани готовится к дебюту в профессиональном боксе

Псковский спортсмен в Рязани готовится к своему дебюту в профессиональном боксе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), представитель КСЕ «Отечество - Псковская область» Олег Лаптев.

Фото здесь и далее: клуб единоборств «Отечество - Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»

К соревнованиям готовится представитель Псковской областной федерации бокса, воспитанник СШОР «Экспресс», спортсмен КСЕ «Отечество – Псковская область», мастер спорта международного класса Сергей Егоров.

На фото слева на право: тренер МСМК СССР Александр Панин, МСМК Святослав Тетерин, МСМК Сергей Егоров, старший тренер по боксу Алексей Селиверстов

Воспитанник тренера Алексея Селиверстова проводит совместные тренировки с другими боксерами, которые, как отметили в клубе спортивных единоборств, помогают ему в подготовке.