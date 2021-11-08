Спорт

Спортсменку из Острова включили в состав сборной России по легкой атлетике

Спортсменку Елизавету Николаеву из Острова включили в состав сборной России по легкой атлетике. Об этом сообщается в группе «Легкая атлетика города Острова» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Легкая атлетика города Острова в социальной сети «ВКонтакте»

«Поздравляем Николаеву Елизавету, спортсменку из ДЮСШ города Острова, с включением в состав сборной России до 18 лет по легкой атлетике. Дальше только больше!» - говорится в сообщении.

Ранее Елизавета Николаева установила рекорд области (среди легкоатлетов в возрасте до 18 лет) в беге на 3000 м (10.26,4).