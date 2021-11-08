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Спорт

Футболисты Пскова в Сочи ведут борьбу за медали финала Кубка России

15.11.2021 22:41|ПсковКомментариев: 0

Решающие матчи группового этапа на Всероссийском финале по футболу среди обладателей Кубков регионов страны пройдут в Сочи 16 ноября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ФК «Псков», во вторник псковичи сыграют с футболистами из Череповца.

Для выхода в полуфинал ФК «Псков» достаточно не проиграть. Планируется прямая трансляция встречи. Начало матча на стадионе «комплекс Имеретинский» в 14:00.

В дебютном кубковом матче в Сочи ФК «Псков» сыграл вничью (1:1) с обладателем Кубка Москвы – столичной командой ФШМ Москва.

В своем втором матче турнира подопечные Игоря Васильева встречались с обладателем Кубка ЮФО-СКФО – командой из города Невинномысска «СтавропольАгроСоюз», и одержали победу со счетом 1:0.

Отметим, что у псковичей в обоих матчах отличился Всеволод Федоров.

В финальном этапе розыгрыша Кубка России среди любительских команд III дивизиона, который проходит в Сочи с 12 по 20 ноября, принимают участие 8 команд. В соответствии со структурой соревнований, команды разбиты на две группы, которые проведут матчи в один круг (игровые дни – 12, 14, и 16 ноября), затем по две лучших из них сыграют в полуфиналах (18 ноября), а их победители встретятся в финальном матче турнира (20 ноября).

Матчи Кубка проходят на искусственных полях спорткомплексов «Имспорт» и базы ФК «Сочи» в городе Сочи.

Напомним, псковичи отправились в Сочи как обладатели Кубка МРО «Северо-Запад». В прошлом году на аналогичном кубковом соревновании в Сочи ФК «Псков» завоевал «серебро» (20-28 ноября 2020 года).

Теги: #футбол #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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