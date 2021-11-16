Спорт

Три поражения подряд оставили «Псков» за чертой призеров футбольного турнира в Сочи

Футбольный клуб «Псков» проиграл команде «СтавропольАгроСоюз» (Невинномысск) в матче за 3-е место на турнире в Сочи. Поединок состоялся сегодня, 20 ноября, и закончился со счетом 0:1.

Это поражение стало для псковичей третьим подряд – ранее команда потерпела поражения в последнем матче группового турнира и в полуфинале. «Псков» остался без призов финала Кубка России среди любительских футбольных клубов.

В финале соревнований встретятся домодедовский «Пересвет» и «Дорожник» из Каменки.

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Напомним, что финальный этап розыгрыша Кубка России среди любительских команд III дивизиона проходит в Сочи с 12 по 20 ноября.