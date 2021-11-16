Спорт

Очередной мастер-класс по воркауту провели для псковской молодежи

Очередной мастер-класс по воркауту провели для молодежи Псковской области в онлайн-формате в рамках проекта «Street Workout - сообщество твоего развития». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

В онлайн-мероприятии участвуют воспитанники школ, молодежь в возрасте от 14 до 35 лет, воркаут-сообщества (Невель, Великие Луки, Себежский район, Идрица, Новоржев, Пыталово, Струги Красные, Гдов, Псков).

«Кроме того, для участников проекта предоставляется бесплатная тренировочная программа из курса видеотренировок по воркауту. Программа станет для участников проекта отличным подарком и проводником к пониманию построения воркаут-тренировок. Стоит отметить, что любой образовательный тренинг будет полезным для всех спортсменов и школьников, которые готовы менять в лучшую сторону », - рассказал Виталий Дидыч.

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