Спорт

Стали известны итоги чемпионата и первенства СЗФО по джиу-джитсу

Первый чемпионат среди мужчин и женщин, а также первенство Северо-Западного округа по джиу-джитсу прошли в Пскове 20-21 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил главный тренер Псковской области по джиу-джитсу Федор Шумейко.

Среди участников первенства 12-13 лет победителями и призерами стали:

Девочки:

Божанова Мария — 3 место (весовая категория 36 килограмм)

Теленкова Валерия — 1 место (весовая категория 40 килограмм)

Изотова Ксения — 1 место (весовая категория 48 килограмм)

Лапина Ксения — 1 место (весовая категория 52 килограмма)

Юноши:

Базунцев Дмитрий — 1 место (весовая категория 30 килограмм)

Пелевин Илья — 3 место (весовая категория 30 килограмм)

Назаров Тимур — 2 место (весовая категория 34 килограмма)

Довлатов Азам — 3 место (весовая категория 34 килограмма)

Зубков Тимофей — 1 место (весовая категория 38 килограмм)

Шмидт Александр — 3 место (весовая категория 38 килограмм)

Антипов Даниил — 1 место (весовая категория 42 килограмма)

Бондаренко Владислав — 3 место (весовая категория 42 килограмма)

Бороздин Георгий — 3 место (весовая категория 42 килограмма)

Махорин Владислав — 1 место (весовая категория 46 килограмм)

Заяц Елисей — 1 место (весовая категория 50 килограмм)

Евтушенко А. - 3 место (весовая категория 55 килограмм)

Власов Вячеслав — 1 место (весовая категория 60 килограмм)

Фрис Павел — 1 место (весовая категория 66 килограмм)

В категории 14-15 лет отличились:

Юноши:

Миронов Максим — 3 место (весовая категория 50 килограмм)

Абдиев Мурад — 2 место (весовая категория 55 килограмм)

Савич Йозеф — 3 место (весовая категория 55 килограмм)

Величко Лев — 1 место (весовая категория 60 килограмм)

Раевский Дмитрий — 2 место (весовая категория 73 килограмма)

Девочки:

Кутузова Вероника — 1 место (весовая категория 44 килограмма)

Половинцева Анна — 1 место (весовая категория 48 килограмм)

Ребезова Анастасия — 1 место (весовая категория 54 килограмма)

Еливанова Евгения — 3 место (весовая категория 54 килограмма)

Холодова Варвара — 1 место (весовая категория 63 килограмма)

Также лучших определили среди юниоров 18-20 лет:

Егоров Антон — 1 место (весовая категория 56 килограмм)

Баринов Алексей — 3 место (весовая категория 56 килограмм)

Буйлов Ренат — 2 место (весовая категория 62 килограмма)

Стасюк Глеб — 3 место (весовая категория 62 килограмма)

Грачев Александр — 3 место (весовая категория 69 килограмм)

Титенок Даниил — 1 место (весовая категория 77 килограмм)

Среди юниоров 16-17 лет места распределились следующим образом:

Божанов Иван — 2 место (весовая категория 60 килограмм)

Васильев Даниил — 3 место (весовая категория 60 килограмм)

Сапрыкин Владислав — 1 место (весовая категория 66 килограмм)

Чемпионат СЗФО закончился с такими итогами:

Егоров Антон — 1 место (весовая категория 56 килограмм)

Баринов Алексей — 2 место (весовая категория 56 килограмм)

Кархалев Иван — 1 место (весовая категория 62 килограмма)

Спицын Александр — 2 место (весовая категория 62 килограмма)

Стасюк Глеб — 3 место (весовая категория 62 килограмма)

Ребезов Антон — 1 место (весовая категория 69 килограмм)

Литке Андрей — 2 место (весовая категория 69 килограмм)

Тарасов Джамбулат — 3 место (весовая категория 69 килограмм)

Молчанов Вадим — 1 место (весовая категория 77 килограмм)

Титенок Даниил — 3 место (весовая категория 77 килограмм)

Удодов Дмитрий — 3 место (весовая категория 77 килограмм)

Васильев Василий — 2 место (весовая категория 85 килограмм)

Лапин Андрей — 3 место (весовая категория 85 килограмм)

Шавин Александр — 3 место (весовая категория 85 килограмм)

Бондаренко Сергей — 1 место (весовая категория 94 килограмма)

Наврузбеков Роберт — 3 место (весовая категория 94 килограмма)

Кольцов Михаил — 1 место (весовая категория 94 килограмма)

Булах Дмитрий — 2 место (весовая категория 94 килограмма)

Фалилеев Павел — 3 место (весовая категория 94 килограмма)

Абсолютная категория:

Ребезов Антон — 1 место

Башкиров Даниил — 2 место

Фалилеев Павел — 3 место

Женщины:

Лапина Надежда — 2 место (весовая категория 63 килограмма)

Никифорова Дарья — 3 место (весовая категория 63 килограмма)

Абсолютная категория:

Шумейко Анна — 1 место

Напомним, всего в соревнованиях приняли участие спортсмены из шести регионов: Псковской, Новгородской, Калининградской, Вологодской, Архангельской областей и Республики Карелия. Около 170 участников от 12 лет и старше боролись в трех разделах джиу-джитсу.

Псковская область принесла в копилку большое количество медалей и в командном зачете стала победительницей в разделе не-ваза. Регион на турнире представляли спортсмены из Пскова, Острова, Печор, Великих Лук и Пыталово.

Главный тренер Псковской области по джиу-джитсу Федор Шумейко отметил, что все финалисты в своих весовых категориях завоевали путевку на первенство и чемпионат России, которые пройдут в январе будущего года.