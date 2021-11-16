Стали известны итоги чемпионата и первенства СЗФО по джиу-джитсу

Первый чемпионат среди мужчин и женщин, а также первенство Северо-Западного округа по джиу-джитсу прошли в Пскове 20-21 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил главный тренер Псковской области по джиу-джитсу Федор Шумейко.
Среди участников первенства 12-13 лет победителями и призерами стали:
Девочки:
- Божанова Мария — 3 место (весовая категория 36 килограмм)
- Теленкова Валерия — 1 место (весовая категория 40 килограмм)
- Изотова Ксения — 1 место (весовая категория 48 килограмм)
- Лапина Ксения — 1 место (весовая категория 52 килограмма)
Юноши:
- Базунцев Дмитрий — 1 место (весовая категория 30 килограмм)
- Пелевин Илья — 3 место (весовая категория 30 килограмм)
- Назаров Тимур — 2 место (весовая категория 34 килограмма)
- Довлатов Азам — 3 место (весовая категория 34 килограмма)
- Зубков Тимофей — 1 место (весовая категория 38 килограмм)
- Шмидт Александр — 3 место (весовая категория 38 килограмм)
- Антипов Даниил — 1 место (весовая категория 42 килограмма)
- Бондаренко Владислав — 3 место (весовая категория 42 килограмма)
- Бороздин Георгий — 3 место (весовая категория 42 килограмма)
- Махорин Владислав — 1 место (весовая категория 46 килограмм)
- Заяц Елисей — 1 место (весовая категория 50 килограмм)
- Евтушенко А. - 3 место (весовая категория 55 килограмм)
- Власов Вячеслав — 1 место (весовая категория 60 килограмм)
- Фрис Павел — 1 место (весовая категория 66 килограмм)
В категории 14-15 лет отличились:
Юноши:
- Миронов Максим — 3 место (весовая категория 50 килограмм)
- Абдиев Мурад — 2 место (весовая категория 55 килограмм)
- Савич Йозеф — 3 место (весовая категория 55 килограмм)
- Величко Лев — 1 место (весовая категория 60 килограмм)
- Раевский Дмитрий — 2 место (весовая категория 73 килограмма)
Девочки:
- Кутузова Вероника — 1 место (весовая категория 44 килограмма)
- Половинцева Анна — 1 место (весовая категория 48 килограмм)
- Ребезова Анастасия — 1 место (весовая категория 54 килограмма)
- Еливанова Евгения — 3 место (весовая категория 54 килограмма)
- Холодова Варвара — 1 место (весовая категория 63 килограмма)
Также лучших определили среди юниоров 18-20 лет:
- Егоров Антон — 1 место (весовая категория 56 килограмм)
- Баринов Алексей — 3 место (весовая категория 56 килограмм)
- Буйлов Ренат — 2 место (весовая категория 62 килограмма)
- Стасюк Глеб — 3 место (весовая категория 62 килограмма)
- Грачев Александр — 3 место (весовая категория 69 килограмм)
- Титенок Даниил — 1 место (весовая категория 77 килограмм)
Среди юниоров 16-17 лет места распределились следующим образом:
- Божанов Иван — 2 место (весовая категория 60 килограмм)
- Васильев Даниил — 3 место (весовая категория 60 килограмм)
- Сапрыкин Владислав — 1 место (весовая категория 66 килограмм)
Чемпионат СЗФО закончился с такими итогами:
- Егоров Антон — 1 место (весовая категория 56 килограмм)
- Баринов Алексей — 2 место (весовая категория 56 килограмм)
- Кархалев Иван — 1 место (весовая категория 62 килограмма)
- Спицын Александр — 2 место (весовая категория 62 килограмма)
- Стасюк Глеб — 3 место (весовая категория 62 килограмма)
- Ребезов Антон — 1 место (весовая категория 69 килограмм)
- Литке Андрей — 2 место (весовая категория 69 килограмм)
- Тарасов Джамбулат — 3 место (весовая категория 69 килограмм)
- Молчанов Вадим — 1 место (весовая категория 77 килограмм)
- Титенок Даниил — 3 место (весовая категория 77 килограмм)
- Удодов Дмитрий — 3 место (весовая категория 77 килограмм)
- Васильев Василий — 2 место (весовая категория 85 килограмм)
- Лапин Андрей — 3 место (весовая категория 85 килограмм)
- Шавин Александр — 3 место (весовая категория 85 килограмм)
- Бондаренко Сергей — 1 место (весовая категория 94 килограмма)
- Наврузбеков Роберт — 3 место (весовая категория 94 килограмма)
- Кольцов Михаил — 1 место (весовая категория 94 килограмма)
- Булах Дмитрий — 2 место (весовая категория 94 килограмма)
- Фалилеев Павел — 3 место (весовая категория 94 килограмма)
Абсолютная категория:
- Ребезов Антон — 1 место
- Башкиров Даниил — 2 место
- Фалилеев Павел — 3 место
Женщины:
- Лапина Надежда — 2 место (весовая категория 63 килограмма)
- Никифорова Дарья — 3 место (весовая категория 63 килограмма)
Абсолютная категория:
Напомним, всего в соревнованиях приняли участие спортсмены из шести регионов: Псковской, Новгородской, Калининградской, Вологодской, Архангельской областей и Республики Карелия. Около 170 участников от 12 лет и старше боролись в трех разделах джиу-джитсу.
Псковская область принесла в копилку большое количество медалей и в командном зачете стала победительницей в разделе не-ваза. Регион на турнире представляли спортсмены из Пскова, Острова, Печор, Великих Лук и Пыталово.
Главный тренер Псковской области по джиу-джитсу Федор Шумейко отметил, что все финалисты в своих весовых категориях завоевали путевку на первенство и чемпионат России, которые пройдут в январе будущего года.