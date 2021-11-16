Спорт

Об официальном развитии киберспорта в России рассказали псковичам

Интересно, что, будучи первой страной, официально признавшей киберспорт в качестве спортивной дисциплины, Россия в данный момент идет где-то в арьергарде индустрии. Одна из проблем – бюрократические ограничения и слабые организационные подвижки.

Немного истории

Россия стала одной из первых стран, которая признала киберспорт настоящим спортом и даже внесла его в соответствующий список дисциплин. Однако если признание произошло в 2001 году, то уже через пять лет, в 2006 году, киберспорт был исключен из списка «официальных», и такой статус у него сохранялся вплоть до 2016 года.

Повторное признание было более серьезным, и для решения вопросов и развития в сфере компьютерных игр на территории страны даже создали специальный орган, формально не имеющий отношения к государству – ФКС.

Федерация и ее инициативы

Популяризацией киберспорта занимаются не только ведомственные структуры. Например, новостные и информационные ресурсы (вроде progamestars.com), которые следят за событиями в индустрии профессионального гейминга.

Но есть в стране и полугосударственные структуры, которые формально не являются государственными, но вместе с тем имеют монополистические полномочия. Это, конечно, ФКС или «Федерация компьютерного спорта».

Одна из задач ФКС – это проведение турниров. Сложно сказать, насколько хорошо Федерация справляется с возложенной на нее задачами, так как за год был проведен только один глобальный турнир по ряду игр – Dota 2, Starcraft 2, NFL, Tekken, Clash Royale и другим. Призовой фонд составлял более 10 миллионов рублей.

Список одобренных для чемпионата игр, конечно, вызвал вопросы у фанатов киберспорта, но стоит делать поправки на то, что Федерация исключила из кибеспорта шутеры.

Создание лиг

Одна из актуальных проблем киберспорта в СНГ – это отсутствие организованного отбора спортсменов и поэтапных чемпионатов. Например, та же ФКС аккредитовала 7 турниров, часть которых являются отборочными друг к другу. В масштабах страны этот показатель маленький, да и сами турниры никак не продвигаются – порой на них подают всего несколько сот заявок.

Возможно, в будущем ситуация изменится в лучшую сторону и Федерация компьютерного спорта станет более открытой для операторов турниров, в том числе, с международным статусом. Пока же ФКС отдает предпочтение тем лигам, которые явно работают под патронажем и под кураторством Федерации.

Источник: Progamestars