Спорт

Стали известны соперники сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022

Сборная Польши стала соперником команды России в первом раунде стыковых матчей в квалификации чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом сообщают российские СМИ, жеребьевка соревнований состоялась накануне.

Если подопечным главного тренера Валерия Карпина удастся победить в полуфинале, то в решающем раунде стыковых матчей они встретятся с победителем пары Швеция - Чехия.

Матчи первого раунда пройдут 24 марта 2022 года, а второго - 29 марта.