Спорт

Онлайн-конференция: Развитие спорта и спортивной инфраструктуры в Псковской области

Псковская Лента Новостей объявляет о проведении онлайн-конференции, посвященной вопросам развития профессионального и массового спорта, спортивной инфраструктуры спорта и пропаганды здорового образа жизни. Ее участниками станут представители комитета по спорту Псковской области, спортивных федераций и спортклубов, функционирующих на территории региона.

Любой читатель может в период с 1 по 10 декабря присылать свои вопросы по теме онлайн-конференции на электронную почту 777@pln-pskov.ru. Они будут направлены в адрес участников, а ответы опубликованы на сайте ПЛН.

Напомним, на территории Псковской области существуют более 60 спортивных федераций.