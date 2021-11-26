Спорт

Новый ФОКОТ начнут строить в Пскове в 2022 году

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа начнут строить на территории естественно-математического лицея №20 в Пскове в 2022 году. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин на встрече с журналистами 1 декабря.

«Объект запланирован. Сейчас идут конкурсные процедуры. В этом году работы выполняться не будут — погодные условия не позволяют. Но в этом году мы выдадим аванс, а в следующем — реализация», — отметил он.

Борис Елкин заметил, что во многих учебных заведениях в областном центре нет стадионов, а также отсутствуют ограждения. Эти вопросы необходимо решать комплексно совместно с администрацией региона, добавил он.