Спорт

Мастер-класс по воркауту провели для псковской молодежи в онлайн-формате

Пятая встреча по прокачке навыков Soft Skills состоялась в рамках проекта «Street Workout - сообщество твоего развития» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

На мероприятии презентовали тему «Социальное проектирование» (работа над проектами, достижение результативности), а также провели мастер-классы по воркауту в онлайн-формате с молодежью Псковской области.

Фото здесь и далее: Street Workout Pskov

В мероприятии приняли участие воспитанники школ, работающая молодежь в возрасте от 14 до 35 лет, воркаут-сообщества и те, кто заинтересован в развитии воркаута как общедоступного спортивного направления в своих районах (Невель, Великие Луки, Себежский район, Идрица, Новоржев, Пыталово, Струги Красные, Гдов, Псков).

«Кроме того, для участников проекта предоставляется бесплатная тренировочная программа из курса видеотренировок по воркауту. Ребята смогут заниматься в свое удобное время как на новых воркаут-площадках, так и на любой другой спортплощадке. Программа станет отличным подарком и проводником к пониманию построения тренировок», - рассказал Виталий Дидыч.

Также он поблагодарил спикера Олесю Назарой, которая поделилась познавательной информацией и выявила все главные тонкости.

Проект реализуется с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов при поддержке администрации Псковской области и проектного офиса «Команда 2018».