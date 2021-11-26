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Спорт

Сборная России по теннису вышла в финал Кубка Дэвиса впервые с 2007 года

04.12.2021 18:25|ПсковКомментариев: 0

Сборная России по теннису одержала победу в полуфинальном матче Кубка Дэвиса над командой Германии. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянин Даниил Медведев во второй игре противостояние победил немца Яна-Леннарда Штруффа со счетом 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 6 минут.

Счет в матче стал 2-0 в пользу россиян. Позднее в субботу пройдет парная встреча, в которой Аслан Карацев и Андрей Рублев сыграют против Кевина Кравица и Тима Пюца.

Напомним, сборная России дважды побеждала в Кубке Дэвиса (2002, 2006). Последний раз в финале российская команда выступала в 2007 году. В прошлом розыгрыше теннисисты дошли до полуфинала, где их остановила сборная Канады.

Теги: #спорт #теннис
Источник: Псковская Лента Новостей
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