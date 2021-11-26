Спорт

Псковские шахматисты завоевали шесть медалей на Первенстве СЗФО

Юные псковские шахматисты завоевали шесть медалей на Первенстве СЗФО в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации шахмат.

Спортивную делегацию псковских спортсменов возглавляли старший тренер Александр Побережский и тренер сборной Валентин Власов. В связи с пандемией коронавируса все соревнования прошли с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и требований, установленных Министерством спорта России и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также правительством Санкт-Петербурга.

Золотые медали первенства в категории «юноши до 15 лет» завоевал Александр Кульнев, в категории «девушки до 15 лет» — Эвелина Галаханова. По итогам выступлений Александр Кульнев и Эвелина Галаханова выполнили спортивные нормативы высшего спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта России по шахматам». Соответствующие представления для издания приказа на юных спортсменов президент региональной спортивной Федерации шахмат Дмитрий Шахов направил в комитет по спорту Псковской области.

Самые юные псковские спортсмены Савелий Козлов и Мария Солдатова, выступавшие в категория «мальчики и девочки до 9 лет», завоевали серебряные медали детского Первенства СЗФО.

В соревнованиях первенства по спортивной дисциплине «быстрые шахматы» Александр Кульнев дополнил свою копилку наград еще одной золотой медалью, а Эвелина Галаханова – серебряной.

По итогам суммарного количества наград представители юношеской сборной Псковской области на Первенстве СЗФО заняли второе общекомандное место среди других регионов Северо-Запада России, уступив первое место представителям Ленинградской области, у которой была самая многочисленная делегация (122 спортсмена). По итогам 2020 года псковские юные спортсмены занимали 4 строчку в общем зачете.

В 2022 году юные псковские шахматисты Александр Кульнев, Эвелина Галаханова, Савелий Козлов и Мария Солдатова, а также Алексей Захаров, как действующий победитель Первенства России и Европы, будут представлять Псковскую область на детско-юношеском Первенстве России в Сочи.