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Спорт

Самбисты из Псковской области стали победителями турнира в Ленобласти

06.12.2021 10:00|ПсковКомментариев: 0

Воспитанники СШОР «Экспресс», спортсмены КСЕ «Отечество – Псковская область» завоевали призовые места на открытом турнире по самбо «Лига ЦВСМ». Соревнования прошли 5 декабря городе Никольское Ленинградской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), представитель КСЕ «Отечество - Псковская область» Олег Лаптев.

Фото здесь и далее: клуб единоборств «Отечество - Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»

Так, первые места заняли Семен Берюлев (весовая категория до 32 кг) и Даниил Кадочников (до 44 кг). Третьи места получили Максим Колесов (до 36 кг), Илья Масолов (до 36 кг), Евгений Ткачев (до 44 кг) и Кирилл Клименков (до 46 кг).

 

Тренируются спортсмены под руководством Андрея Симонова.

Теги: #самбо #единоборства #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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