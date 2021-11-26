Спорт

Самбисты из Псковской области стали победителями турнира в Ленобласти

Воспитанники СШОР «Экспресс», спортсмены КСЕ «Отечество – Псковская область» завоевали призовые места на открытом турнире по самбо «Лига ЦВСМ». Соревнования прошли 5 декабря городе Никольское Ленинградской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), представитель КСЕ «Отечество - Псковская область» Олег Лаптев.

Фото здесь и далее: клуб единоборств «Отечество - Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»

Так, первые места заняли Семен Берюлев (весовая категория до 32 кг) и Даниил Кадочников (до 44 кг). Третьи места получили Максим Колесов (до 36 кг), Илья Масолов (до 36 кг), Евгений Ткачев (до 44 кг) и Кирилл Клименков (до 46 кг).

Тренируются спортсмены под руководством Андрея Симонова.