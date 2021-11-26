Спорт

Более 200 спортсменов приняли участие в соревнованиях по карате в Псковской области

Более 200 спортсменов приняли участие в соревнованиях по карате в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель спортивной Федерации каратэ города Пскова Антон Потебня.

Фото здесь и далее: спортивная Федерация карате города Пскова

Чемпионат и Первенство города Пскова по карате WKF прошли 4 декабря в УСК «Олимп» в Пскове. Соревнования состоялись в рамках календарного плана комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова, а также ПГОО «Спортивная Федерация карате города Пскова».

«Соревнования проходили со всеми мерами по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Это накладывало на нас дополнительную ответственность как на организаторов. Были организованы пункты термометрии, только спортсмены, судьи и обслуживающий персонал могли попасть в спортивный зал. Все родители должны были наблюдать за своими детьми по видеотрансляции. Но мы справились и качественно провели турнир», - рассказал Антон Потебня.

Соревнования проходили по следующим дисциплинам: «Индивидуальное ката», «Ката группа», «Индивидуальное кумите» и «Командное кумите». Более 200 участников вышли на татами для того, чтобы показать свои силы и подняться на верхнюю ступень пьедестала.

Основная цель состязаний - формирование сборной командыПскова на 2022 год и отбор на чемпионат и первенство Псковской области по карате WKF, которое пройдет 18 декабря в городе Великие Луки.