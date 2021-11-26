Спорт

Хоккейные клюшки на полмиллиона рублей закупили для псковской спортшколы

В областную спортивную школу «Олимп» поступил новый инвентарь – клюшки для игры в хоккей на общую сумму свыше 580 тыс рублей. Работа по улучшению материально-технической базы учреждения проведена в рамках отдельного соглашения между администрацией Псковской области и Министерством промышленности и торговли России, сообщили в пресс-службе администрации региона.

При поддержке Минпромторга Псковская область в этом году также получила два аппаратно-программных комплекса для тестирования спортсменов, которые поставлены в Псков и Великие Луки, а также специализированное оборудование для фехтования для организации тренировок на стадионе «Машиностроитель».

Кроме того, до конца года по отдельным соглашениям с Минпромторгом ожидаются поставки девяти байдарок, пяти швертботов (парусные лодки), десяти мишенных установок для биатлона и аппаратно-программного комплекса для стадиона «Машиностроитель».

Отметим, что в этом году поставка спортивного оборудования и инвентаря в учреждения спорта региона осуществлялась и в рамках проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Так, в великолукскую школу «Экспресс» поступила партия нового современного оборудования для занятий хоккеем стоимостью около 25 млн рублей. Новый инвентарь для разных видов спорта по нацпроекту также был приобретен и для двух псковских школ олимпийского резерва «Ника» и «Надежа». На эти цели было направлено практически 6,5 млн рублей.