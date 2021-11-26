Спорт

Псковский дрифт: по правилам и без

Зима! Экстримщик, торжествуя, на классике свой обновляет путь. Проще говоря, отправляется прямиком на автопарковки псковских торговых центров как стемнеет. Музыку погромче, адреналина в топку и вперед, к новым трюкам и фигурам высшего автомобильного пилотажа. Все бы хорошо, если бы не одно но: такие пируэты уместны на автодромах, но никак не на общественных стоянках.

Дать угла

Дрифт – это управляемый занос, при котором гонщику необходимо на высокой скорости пройти повороты на максимально возможном для удержания на трассе угле траектории. Заезды могут быть как парные, так и одиночные, а победитель выбирается по технике вождения. Чаще используются авто с задним приводом и, конечно, имеет значение дорожное покрытие и погода.

Дрифт сформировался за рубежом как отдельный вид автомобильных соревнований в начале шестидесятых, родиной считается Япония. Первым российским городом стал Владивосток. Сегодня дрифтингом занимаются не только профессионалы, которые идут на автодромы, но и любители, которые демонстрируют свои навыки прямо в городе, не учитывая опасность для других участников движения.

В Японии, Америке и практически во всех странах Европы для водителей за агрессивную езду предусмотрено не только наложение санкций, но и лишение прав, вплоть до привлечения к уголовной ответственности. Во введенном в России в 2016 году новом пункте в Правилах дорожного движения об опасном вождении нет ни слова про управляемый занос, в который водитель намеренно бросает свой автомобиль. К тому же доказать, что водитель намеренно «дернул ручник» и отправился в управляемый занос ради демонстрации своих навыков, практически невозможно. Шофер всегда может возразить настойчивому гаишнику — мол, машину неожиданно занесло, он предпринял необходимые действия и благополучно вернулся на траекторию.

Другое дело, что увлекаясь процессом, дрифтеры чуть ли не постоянно нарушают ПДД: то на встречку «выбросятся», то зацепят колесами «сплошную». К тому же на каждой парковочной зоне имеются дорожные знаки ограничения скорости, разметка с направлением движения. В общем, штрафовать в любом случае будет за что, если, конечно, хоть кого-то напугает сумма возможного наказания - 1500 рублей.

Неспокойной ночи

Штрафы штрафами, а в Пскове что ни зима - то жалобы на экстремалов-дрифтеров. Жители дальнего Завеличья вызывают-вызывают районное ГИБДД, те приезжают, проводят профилактическую беседу или оформляют административные протоколы, уезжают, а опасные заезды возобновляются с новой энергией, которую бы в мирное русло...

Например, в конце прошлого года меньше чем за месяц, с 17 декабря по 12 января, было выявлено 46 административных правонарушений. И это только на одной из крупных ТЦ-парковок. Начальник ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт, отвечая на жалобу, размещенную на официальном сайте pskovgorod.ru, сообщил, что «сотрудниками ОР ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову при осуществлении ежедневной надзорной деятельности, а также при проведении целенаправленных профилактических мероприятий принимаются меры по пресечению и выявлению административных правонарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения на обслуживаемой территории». Чаще всего руководство торговых центров приходит к решению установить устройства, предотвращающие опасное вождение, ограничивает зону парковок (кстати, территории стоянок в основной массе не принадлежат предпринимателям, и движение на данной территории регулируется исключительно ПДД) или попросту закрывает въезд автомобилей на зону стоянки с 23 часов до 6 утра.

«Жгут» резину на льду и великолукские дрифтеры. В феврале этого года на официальной странице в соцсетях местного клуба автолюбителей, где было выложено видео опасных заездов, даже появилась просьба не гонять после 22.00. Чуть ранее на сайте губернатора на гонщиков пожаловалась жительница южной столицы региона. Заезды дрифтеров проходят на пруду между улицами Фурманова и Запрудной.

«Эти гонки происходят как в дневное, так и в ночное время до 2-3 часов ночи, - написала Марина Челнокова. - Некоторые машины технически модифицированы, чтобы усиливать рёв мотора. В связи с этим вся округа слышит звуки, подобные реактивному двигателю, в этом районе располагается центр помощи детям и дом престарелых». Как рассказала женщина, она несколько раз обращалась в службу 112 для того, чтобы пресекли незаконные действия, нарушающие областной закон о тишине.

Прокомментировал тогда ситуацию президент областной Федерации автоспорта Олег Мыслевич. «В любом случае нарушители - это нарушители, которых мне жалко, - отметил он. - Потому что ребятам негде заниматься автоспортом. И если выбирать из двух зол - лучше на льду, где безопасно, чем на дороге общего пользования они будут ездить и реализовывать свои амбиции».

Недалеко до беды

Нынешняя ранняя зима не стала исключением для любителей зимнего дрифта: молодежь на заднеприводной классике уже облюбовала парковку Fjord Plaza для своих сезонных забав. Редкая ночь обходится без «покатушек»: коллекция экстремальных видео у здешних охранников такая, что впору псковскую версию «Форсажа» снимать.

«Каждую ночь вызываем сотрудников ГИБДД, - рассказывает директор управляющей компании Александр Овчинников. - Сегодня ночью тоже приезжала полиция. А дрифтеры гоняют, даже не стесняются. Картину наблюдали: подъезжает буханка ППС, они вокруг нее начинают ездить и чувствуют собственную безнаказанность. Что у них в головах? Не знаю. Мы за людей переживаем: здесь же школа рядом, дети ходят. Ночью нашим гостям, бывает, даже не выехать после поздних сеансов в кинотеатре. Люди боятся, потому что безбашенные водители гоняют и не понимают, что могут сбить пешехода».

По словам представителя Fjord Plaza, патрули, бывает, составляют по 10 протоколов в день, но любителей экстремального вождения это не останавливает: чаще всего машины, на которых они дрифтуют, оформлены на других владельцев (родных или знакомых), а значит, сами они оказываются ни при чем. Слава богу, до ДТП с пешеходами-пострадавшими пока не доходило, но случай, когда авто улетело за поребрик на зеленую зону, был. Случалось, что доморощенные гонщики усаживали себе на колени девушек, которые принимались на полном ходе крутить руль во все стороны.

«Мы с ними общались, - делится впечатлениями Александр. - Объясняли им: ребята, вы понимаете, что можете просто до беды дело довести. Они в драку не лезут, культурно разговаривают, мол, да, все понимаем, разъезжаемся, извините. Но мы уходим - и продолжается та же картина. То же самое с ГИБДД: разговаривают, головой кивают, патруль уезжает - они опять за свое».

Неудобства создаются не только с точки зрения дорожного движения, но и в плане нарушения тишины. Владельцы квартир в жилом комплексе «Европа» уже жаловались администрации Fjord Plaza на громкую музыку: дрифтеры приезжают на машинах с сабвуферами.

К сожалению, парковку здесь не перегородить специальными барьерами или турникетами: кинотеатр Silver Cinema работает до 3.30. Иногда просят водителей фур, которые подвозят товары в гипермаркет, на ночь перекрыть открытый проезд. Но это, конечно, не выход.

Спортивный интерес

Оптимальным вариантом, вероятно, стала бы организация специального автодрома для экстремалов-дрифтеров, однако дело это дорогостоящее и вряд ли перспективное с финансовой точки зрения. К тому же в Пскове, например, уже есть возможность тренироваться - на автодроме ДОСААФа, только удовольствие это «влетит» в копеечку: прошлой зимой с машины брали 500 рублей за день.

На Ставрополье в сентябре этого года появилась трасса для дрифта, причем открыла его местная команда Fox Drift, которая уже давно искала площадку для тренировок. Спортсмены обращались к властям, но всякий раз получали отказ. Команда решила все же арендовать территорию и нашла участок в селе Верхнерусском. Уже на первую тренировку, о проведении которой открыто не сообщалось, собрались 16 человек. Асфальтированную часть участка, который арендовали, увеличили: сейчас размеры трека 97 на 76 метров.

К открытию готовились, что называется, всем миром - помогла команда волонтеров, которая нашла в Ставрополе и окрестностях необходимое количество старых покрышек для разметки трассы и установки ограждения, а также взялась за работы на самом треке. В будущем трассу планируют увеличить еще больше, а также построить техпарк для обслуживания автомобилей, парковку для гостей, фуд-корт, сделать санузлы.

Отвести душу в управляемых заносах пока можно также на официальных соревнованиях по зимнему дрифту, которые периодически проходят в Псковской области. Например, на любительском турнире Ice drift battles. В 2016 году он проходил на льду Псковского озера в деревне Жидилов бор, спустя два года - в карьере в Крестах. В 2019-м передислоцировался на площадку ДОСААФ на Яна Райниса. Соревнования собирают массу участников и болельщиков-зевак, которые ценят яркие зрелищные автошоу. Но последние несколько лет турниров по дрифтингу не проводили: погода подводила, да и ограничения по коронавирусу не давали спокойно согласовать даты.

Сейчас, конечно, рано загадывать, пройдут ли ледовые заезды в этом году. Хочется верить, что спортсмены подарят горожанам жаркие эмоции и драйв. Но, конечно, на спортивном треке, а не на общественной парковке.