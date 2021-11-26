Спорт

Спортсмены из Псковской области привезли медали с кубка России по бадминтону

Спортсмены из Псковской области стали победителями и призерами кубка России по бадминтону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Центре спортивной подготовки.

Финал кубка прошел в городе Ставрополе в начале декабря. Псковскую область представляли спортсмены Центра спортивной подготовки Екатерина Огинская и Эдуард Барканов.

По итогам соревнований победителем в одиночном разряде и серебряным призером в смешанном парном разряде стала Екатерина Огинская, а Эдуард Барканов взял «бронзу» в одиночном разряде. «Поздравляем спортсменов с успешным выступлением!» - добавили в Центре спортивной подготовки.