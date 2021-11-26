Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
лечение без очередей и хамства
«Псковэнергосбыт» дарит школам новое освещение
экопром быстро и чисто
Спортивная онлайн-конференция
полиция против «звонарей»
Мифы о стоматологах развеяны
Новогодний конкурс по украшению фасадов
декодируем QR-реальность
Телефон прямого эфира 56-73-72
разговоры о кухне
Правила безопасности с газовым оборудованием
 
 
 
ещё Спорт 26.11.2021 11:490 Псковские танцоры привезли медали со всероссийских соревнований по брейкингу 08.12.2021 12:340 Спортсмены из Псковской области привезли медали с кубка России по бадминтону 08.12.2021 11:450 Псковский дрифт: по правилам и без 08.12.2021 09:510 Великолучане поборются за награды на турнире по самбо и дзюдо в Петербурге 07.12.2021 21:042 Хоккейные клюшки на полмиллиона рублей закупили для псковской спортшколы 07.12.2021 19:100 Строительство ФОКОТа в Писковичах находится на завершающей стадии
 
 
 
Самое популярное 01.12.2021 13:423 Мужчина умер на автобусной остановке в Пскове 06.12.2021 12:424 Оттепель после 25-градусного мороза придет в Псковскую область 01.12.2021 12:2515 Сити-менеджер Пскова Борис Елкин назвал имена своих заместителей 02.12.2021 11:0314 Труп человека обнаружили на Рижском проспекте в Пскове 07.12.2021 07:0113 Псковский губернатор назвал реальной угрозу новой волны COVID-19 из-за омикрон-штамма
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Спортсмены из Псковской области привезли медали с кубка России по бадминтону

08.12.2021 12:34|ПсковКомментариев: 0

Спортсмены из Псковской области стали победителями и призерами кубка России по бадминтону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Центре спортивной подготовки.

Финал кубка прошел в городе Ставрополе в начале декабря. Псковскую область представляли спортсмены Центра спортивной подготовки Екатерина Огинская и Эдуард Барканов.

По итогам соревнований победителем в одиночном разряде и серебряным призером в смешанном парном разряде стала Екатерина Огинская, а Эдуард Барканов взял «бронзу» в одиночном разряде. «Поздравляем спортсменов с успешным выступлением!» - добавили в Центре спортивной подготовки. 

Теги: #Псковская область #спорт #бадминтон
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В Пскове вновь предлагают переименовать площадь Ленина. Нужно ли это сделать?
В опросе приняло участие 383 человека
08.12.2021, 13:230 Соблюдение антиковидных ограничений проверили в гостиницах Пскова 08.12.2021, 13:150 Псковским предпринимателям выплатили более 100 млн рублей субсидий за нерабочие дни 08.12.2021, 13:090 Во время ночной прогулки юноша украл у псковички телефон за 75 тысяч рублей 08.12.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Сергеем Гавриловым
08.12.2021, 12:550 Названы сроки строительства школы в Гдове 08.12.2021, 12:490 Обманувший трех псковских пенсионерок мошенник попался полицейским 08.12.2021, 12:340 Спортсмены из Псковской области привезли медали с кубка России по бадминтону 08.12.2021, 12:230 Более 400 человек в Псковской области ревакцинировались от COVID-19 за сутки
08.12.2021, 12:150 Верховный суд РФ разрешил выписывать штрафы за отсутствие маски по фото нарушителя 08.12.2021, 12:090 Разговоры о кухне 08.12.2021, 11:590 Почти 180 человек в Псковской области заболели коронавирусом за сутки 08.12.2021, 11:540 Производители вина в России получат субсидии на развитие
08.12.2021, 11:510 Водителей предупредили о сильном тумане в районах Псковской области 08.12.2021, 11:480 Сбер оказывает юрлицам бесплатную поддержку по комплаенс 08.12.2021, 11:450 Псковский дрифт: по правилам и без 08.12.2021, 11:320 Полкилометра телефонных проводов похитил безработный в Заплюсье
08.12.2021, 11:140 Псковский врач отметила важность санаторного оздоровления после COVID-19 08.12.2021, 11:040 «Подстрочник»: Сергей Гаврилов об актуальных вопросах ЖКХ Пскова и планах на 2022 год 08.12.2021, 10:590 Встретить Новый год без долгов призвали псковичей в «Экопроме» 08.12.2021, 10:562 Борис Елкин: Новая школа на Завеличье позволит сократить вторую смену
08.12.2021, 10:425 В США опасаются, что Путин хочет воссоздать Советский Союз 08.12.2021, 10:330 Задолжавший ГИБДД порхович оплатил штрафы после визита пристава 08.12.2021, 10:270 Росгвардейцы рассказали псковским студентам о подвигах героев 08.12.2021, 10:180 В Пскове планируют массово отмечать новогодние праздники два дня
08.12.2021, 10:041 В облздраве назвали хронические заболевания показанием к вакцинации от COVID-19 08.12.2021, 09:510 Великолучане поборются за награды на турнире по самбо и дзюдо в Петербурге 08.12.2021, 09:350 Женщина пострадала в ДТП у школы №23 в Пскове 08.12.2021, 09:290 Администрация Пскова заключила контракт на ремонт тротуаров на улице Советской Армии
08.12.2021, 09:190 Двухэтажный жилой дом сгорел в Гдовском районе 08.12.2021, 09:002 Псковские работодатели рассказали о пересмотре зарплат работников 08.12.2021, 08:451 Срок действия результатов ПЦР-тестов на коронавирус сократили до 48 часов 08.12.2021, 08:302 Уборка и вывоз снега продолжаются в Пскове
08.12.2021, 08:150 Названы победители регионального конкурса краеведческих работ «Отечество» 08.12.2021, 08:001 «Омикрон» может вызывать пневмонию в разы быстрее других вариантов — эксперт 08.12.2021, 07:480 В Москве задержали вылет самолета в Псков 08.12.2021, 07:340 Более 50% россиян столкнулись с зарплатным рабством
08.12.2021, 07:180 Псковские власти поздравили известного искусствоведа Тамару Шулакову с юбилеем 08.12.2021, 07:003 В России планируют строить школы и детсады из дерева 07.12.2021, 22:370 Школьникам предлагают создать анимационный клип для псковских музыкантов 07.12.2021, 22:224 Псковские профсоюзы находятся на одной из передовых позиций в стране - ФНПР
07.12.2021, 22:010 Мужчина погиб при пожаре в Палкинском районе 07.12.2021, 21:509 Дом причта станет логичным продолжением комплексной реконструкции квартала у Покровки - Псковская епархия 07.12.2021, 21:431 На «лицейскую» выставку в «Михайловском» можно пройти по «Пушкинской карте» 07.12.2021, 21:270 Псковская область лидирует по числу победителей конкурса «Моя страна — моя Россия»
07.12.2021, 21:042 Хоккейные клюшки на полмиллиона рублей закупили для псковской спортшколы 07.12.2021, 20:450 Около 50% заведений общепита не видят будущего на фоне ограничений — Владимир Зубов 07.12.2021, 20:260 Жители Псковской области стали чаще оплачивать товары и услуги с помощью карт 07.12.2021, 20:050 Победитель конкурса молодых ученых Псковской области получит 500 тысяч рублей
07.12.2021, 19:550 В многоэтажках Пскова в рабочий режим запустили еще более 15 лифтов 07.12.2021, 19:4012 Псковский губернатор назвал причины перехода школ на дистанционное обучение 07.12.2021, 19:270 Пскович пытался украсть парфюм для своей девушки 07.12.2021, 19:100 Строительство ФОКОТа в Писковичах находится на завершающей стадии
07.12.2021, 18:550 Пьяный пскович ударил ножом соседа, защищая честь супруги 07.12.2021, 18:400 «Михайловское» объявляет о начале традиционного новогоднего конкурса 07.12.2021, 18:204 Андрей Козлов рассказал о шагах по улучшению мобильной связи в регионе 07.12.2021, 18:100 Новые составы ТИК сформировали в Псковской области 
07.12.2021, 18:000 ВТБ и Wildberries запускают новую систему платежных сервисов VTB Pay 07.12.2021, 17:500 Андрей Козлов о региональном бюджете на 2022 год 07.12.2021, 17:456 Мужчина в Москве открыл стрельбу в МФЦ после требования надеть маску, есть погибшие 07.12.2021, 17:424 Псковские школы перейдут на дистанционку с 8 декабря
07.12.2021, 17:320 Владимир Зубов: «Титан-Полимер» станет локомотивом для экономики региона 07.12.2021, 17:191 Учение по обезвреживанию «террористов» у школы провели в Псковской области 07.12.2021, 17:160 Политологи заявили о монополии «Единой России» на статус партии Путина 07.12.2021, 17:030 Андрей Козлов: Каждый охотник должен знать теорию
07.12.2021, 16:580 Псковская область получит более 260 млн рублей на поддержку системы здравоохранения 07.12.2021, 16:500 «Гробницу малыша Тутанхамона» показали псковичи на форуме в Узбекистане 07.12.2021, 16:461 Псковская школа №16 участвует в конкурсе новогоднего оформления фасадов 07.12.2021, 16:403 Владимир Зубов выступил за определение стоимости рубля в золотом выражении
07.12.2021, 16:360 Численность кабанов в лесах Псковской области удалось привести в норму 07.12.2021, 16:260 Андрей Козлов назвал сбалансированным бюджет региона на 2022 год 07.12.2021, 16:240 Псковичам покажут новый сериал о поиске легких денег 07.12.2021, 16:190 Солисты театра Петербургской консерватории представят в Пскове оперу «Богема»
07.12.2021, 16:032 В Пскове обсуждают возможность перевода школ на дистанционку 07.12.2021, 15:580 Невельчанин убил знакомого из-за iPhone 07.12.2021, 15:480 Софья Пугачева доложила губернатору о обстановке в Новоржевском районе 07.12.2021, 15:420 Более 80 детей придут в январе в новое дошкольное учреждение Пскова
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru