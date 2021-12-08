Спорт

Тренер из Псковской области вышел в финал телешоу «Русский ниндзя»

Выпускник плюсской школы, 34-летний тренер по общей физической подготовке Семен Кокотлив вышел в финал шоу «Русский ниндзя» на телеканале СТС.

Фото: Семен Кокотлив в социальной сети «ВКонтакте»

В отборочном туре Семен Кокотлив показал второй результат, благодаря чему попал в гонку лидеров, откуда вышел победителем. На проект спортсмен пришел для того, чтобы заработать денег на восстановление сгоревшего дома его матери.

Напомним, участники шоу сражаются за денежный приз — 5 миллионов рублей.

По задумке организаторов, спортсмены проходят сложную полосу препятствий.

В шоу «Русский ниндзя» также участвовали великолучанин Дмитрий Москвенков и пскович Александр Кузьмин.