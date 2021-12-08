Спорт

Дмитрий Белюков принял участие в собрании Олимпийского комитета России

В ежегодном Олимпийском собрании Олимпийского комитета России в качестве делегата принял участие директор музея спорта и олимпийского движения Псковского края, декан социально-гуманитарного факультета Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков. Мероприятие состоялось 9 декабря, сообщил он в своем инстаграм-аккаунте.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Дмитрия Белюкова

На собрании был заслушан отчет о реализации программы поддержки участия спортсменов в Играх XXXII Олимпиады в Токио. Программа была выполнена, а выступление наших атлетов признано успешным. Прозвучала также информация о ходе подготовки олимпийской команды России к XXIV Олимпийским зимним играм 2022 году в Пекине.

«Проблем много, но они постепенно решаются. Надеемся на успешное выступление наших олимпийцев и на "белой" Олимпиаде. Настрой позитивный», - отметил Дмитрий Белюков.