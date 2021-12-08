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Спорт

Соревнования по спортивной аэробике состоялись в Пскове

12.12.2021 18:03|ПсковКомментариев: 0

Соревнования по спортивной аэробике на Кубок города Пскова прошли в областном центре 11 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе «Бригантина».

Фото: спортшкола «Бригантина»

В турнире приняли участие воспитанники «Бригантины». Спортсмены заняли 18 первых мест, 14 вторых и 13 третьих.

Среди девочек 2015 года рождения первое место заняла Виктория Зайцева, среди мальчиков 2013-2014 годов рождения — Илья Алексеев, в парах 2012-2014 годов рождения — Илья Алексеев и Ляля Васильева-Тузюк.

Среди детей 2011-2012 годов рождения первые места заняли Ангелина Токарева, Андрей Фильчагин, в трио — Ангелина Токарева, Лилия Моногова, Валерия Иванова, в парах — Андрей Фильчагин и Лилия Моногова, на гимнастической платформе — Мария Бобрышева, Алиса Остапенко, Аксинья Сидорова, Татьяна Падучих, Валерия Сухарева, Лилия Моногова, Ангелина Токарева, Валерия Иванова.

Среди детей в возрасте 12-14 лет первые места заняли Денис Харьковский, в парах — Валерия Гаврилова, Денис Харьковский, в группах — Евгения Алексеева, Анна Булкина, Валерия Гаврилова, Анна Киселева, Полина Москаленко, в танцевальной гимнастике — Анна Булкина, Евгения Алексеева, Анна Киселева, Валерия Гаврилова, Яна Петрова, Полина Москаленко, Анна Солнцева и Алина Алексеева, на гимнастической платформе — Анна Булкина, Евгения Алексеева, Анна Киселева, Валерия Гаврилова, Яна Петрова, Полина Москаленко, Алина Алексеева и Екатерина Иванова.

Среди спортсменов в возрасте 15-17 лет первые места заняли Кристина Краснова, в трио — Ольга Асланян, Анастасия Виноградова, Алиса Тихонова, в группах — Алиса Орлова, Кристина Краснова, Алиса Тихонова, Ольга Асланян, Анастасия Виноградова, на гимнастической платформе — Анастасия Виноградова, София Будник, Виктория Кичигина, Дарья Теркина, Ольга Асланян, Вероника Виноградова, Александра Ярошенко и Алиса Орлова.

Среди девушек старше 18 лет победила Александра Смирнова.

Тренеры — Анжелика Алексеева и Инна Мартынова.

Теги: #псков #спортивная аэробика
Источник: Псковская Лента Новостей
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