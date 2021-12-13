Спорт

Боксер из Псковской области примет участие в турнире «Буря на Волге»

Боксер из Псковской области примет участие в соревнованиях «Буря на Волге». Турнир пройдет в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта» в Самаре 17 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), представитель КСЕ «Отечество - Псковская область» Олег Лаптев.

Фото здесь и далее: клуб единоборств «Отечество - Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»

В профессиональном статусе свой первый бой в тяжелом весе проведет представитель областной федерации бокса, воспитанник СШОР «Экспресс», спортсмен КСЕ «Отечество-Псковская область», МСМК Сергей Егоров.

Инициатором соревнований выступает Самарская областная федерация бокса при поддержке Федерации бокса России, правительства Самарской области и промоутерской компании «Патриот».