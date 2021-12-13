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Спорт

Лучших тяжелоатлетов определили в Псковской области

14.12.2021 08:15|ПсковКомментариев: 0

Соревнования по тяжелой атлетике на Кубок Псковской области состоялись в спортивном зале средней школы №16 имени Героя России Алексея Воробьева в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации тяжелой атлетики.

В соревнованиях приняли участие команды Пскова, спортшколы «Надежда» и Бежаницкого района. По итогам соревнований была определена сборная области на 2022 год.

Среди девушек в весовой категории 45 кг победила Каролина Александрова (Псков, спортшкола «Надежда»).

Среди юношей в весовой категории 41 кг первое место занял Константин Черевко (Псков, спортшкола «Надежда»), 45 кг – Никита Бесчастный (Бежаницы), 55 кг – Николай Лебедев (Бежаницы), 61 кг – Алексей Козлов (Псков, спортшкола «Надежда»), 67 кг – Дмитрий Коноплянников (Бежаницы), 81 кг – Глеб Михайлов (Бежаницы).

Среди юниоров в весовой категории 61 кг победил Владимир Васильев (Псков, спортшкола «Надежда).

Кубок абсолютного чемпиона выиграл Дмитрий Коноплянников.

Теги: #спорт #тяжелая атлетика
Источник: Псковская Лента Новостей
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