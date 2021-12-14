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Спорт

В Псковской области проработают повышение выплат спортсменам за высокие достижения

14.12.2021 16:45|ПсковКомментариев: 0

Увеличение и введение дополнительной дифференциации ежемесячных выплат спортсменам, представляющим Псковскую область на всероссийских и международных соревнованиях и достигших высоких успехов на этих соревнованиях, а также их тренерам обсудили на согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 14 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Спортсменам, представляющим Псковскую область на всероссийских и международных соревнованиях и достигшим высоких успехов на этих соревнованиях, а также их тренерам предусмотрены ежемесячные выплаты из средств областного бюджета. Данная мера поддержки спортсменов и тренеров была установлена в 2010 году и с тех пор ни разу не повышалась. В связи с этим при подготовке законопроекта о бюджете ко второму чтению прошу рассмотреть вопрос об увеличении размера ежемесячных выплат и установлении дополнительной дифференциации при осуществлении выплат спортсменам, а также их тренерам в зависимости от уровня соревнований и достигнутых результатов. Это позволит сохранить спорт высших достижений на территории Псковской области», - сказал вице-спикер, председатель парламентского бюджетного комитета Александр Братчиков и призвал обратить внимание на паралимпийские виды спорта.

«Действительно, выплата установлена в 2010 году и ни разу не менялась, - ответила и. о. председателя областного комитета по спорту Елена Чернышова. - Данная выплата устанавливается нормативном актом области, где мы прописываем размер и условия ее получения. Что касается дифференциации — это сложный вопрос, потому что выплата не устанавливается на календарный год с 1 января по 31 декабря, а устанавливается в течение года по итогам выступления спортсменов на соревнованиях. Соответственно, выплату можно начать в мае, а закончить в мае следующего года. Применение дифференциации будет не очень корректно к тем спортсменам, которые уже выплату получали или на нее претендуют. Поэтому было принято решение, что выплата будет единая».

Она отметила, что в бюджете на 2022 год заложен размер выплаты, который установлен в 2021 году. «В случае увеличения бюджета можем рассматривать вопросы, связанные с увеличением объемов финансирования, чтобы стимулировать приток квалифицированных кадров в спорт высших достижений», - заметила первый вице-губернатор Вера Емельянова.

Заместитель председателя регионального комитета по финансам Людмила Павлова добавила, что объемов средств на 2022 год на эти цели, предварительно, может хватить.

Согласительная комиссия рекомендовала создать рабочую группу при администрации региона для рассмотрения этого вопроса, в которую включат и Александра Братчикова.

Теги: #псковское областное собрание #спорт #выплаты
Источник: Псковская Лента Новостей
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