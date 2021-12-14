Спорт

Нормативы на содержание спортшкол обсудили в Пскове

Необходимость увеличения региональных нормативов для расчета базовых бюджетных расходов на содержание спортивных школ муниципальных образований, реализующих программы спортподготовки и требующих более значительных затрат на содержание, рассмотрели на согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 14 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глава администрации Пскова Борис Елкин сообщил, что на территории города работают три спортивные школы олимпийского резерва и много других. «В свое время перевели их из дополнительного образования, а вопрос финансирования остался на том же уровне. Расхождение с нормативами больше чем в два раза по уровню финансирования. Вопрос актуальный, хотелось бы положительных решений», - сказал он.

«Минспорт разработал федеральные стандарты, в которых прописали нормативы содержания одного спортсмена в год, - напомнила и. о. председателя областного комитета по спорту Елена Чернышова. - Самая большая нагрузка — на спортивный инвентарь и оборудование, а также на командировочные расходы. Норматив, прописанный федеральными стандартами, по Пскову выполняется на уровне 10%, по Великим Лукам — 11%. Если сравнить с государственными учреждениями, мы выполняем на уровне не более 41% от того, что прописано федеральными стандартами».

Вице-губернатор, председатель регионального комитета по финансам Татьяна Баринова сказала, что бюджетной обеспеченности недостаточно, чтобы в полном объеме финансировать такие расходы. «Очень большие средства в бюджете предусмотрены на дополнительное образование. Мое мнение, как финансиста, сюда должно входить все допобразование, в том числе и спорт. Нужно предложить новые методы и подходы к распределению средств. На сегодняшний день еще нет законодательно никаких предложений по рассмотрению межбюджетных отношений в этом направлении. Поэтому просим первый квартал, чтобы еще раз рассмотреть и принять уже более детальные предложения», - сказала она.

«Дополнительное образование обычно по заработной плате добирало за счет внебюджетных источников — дополнительных услуг. 2020 и 2021 годы были тяжелыми с точки предоставления этих услуг из-за ковида. Не знаю, какой будет ситуация по зарплате. Я бы хотел, чтобы это было учтено в 2022 году, потому что большие средства шли от оказания дополнительных услуг», - сказал вице-спикер, председатель парламентского бюджетного комитета Александр Братчиков.

«По дополнительным средствам ресурсы, к сожалению, ограничены, - ответила первый вице-спикер Вера Емельянова. - Поэтому можем рекомендовать использовать те доходы, которые есть сегодня, и неналоговые доходы бюджета, которые составляют значительную сумму, распределить их в случае необходимости на дополнительное финансирование данных учреждений. Необходим полный мониторинг всех направлений дополнительного образования. Оно сегодня находится в четырех статьях: в муниципальных, образовательных организациях, в комитетах по спорту, по культуре. Во всех отраслях расходы на допобразование детей таким образом рассредоточены, разные принципы и подходы к формированию бюджета. Думаю, в рамках рабочей группы по зарплате могли бы рассмотреть эти вопросы, и к новому учебному году подготовить положение о диверсификации этих расходов, чтобы они были более эффективными, прозрачными, были ориентированы на те направления дополнительного образования, которые нуждаются в большой поддержке».

Александр Братчиков поинтересовался, готова ли администрация Пскова участвовать в этой рабочей группе.

«Вполне», - ответил глава городской администрации Борис Елкин.