Спорт

В Пскове пройдет новогодний турнир по настольному теннису

Новогодний турнир по настольному теннису «Псковская ракетка» состоится в Пскове 18 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, соревнования пройдут в спортивном зале кооперативного техникума по адресу улица Калинина, 13. Игры начнутся в 11:00.

Мужчины и женщины разыграют медали в одиночном и парном разрядах. К соревнованиям допускаются все спортсмены, имеющие QR-код или справку о перенесенном заболевании за последние 6 месяцев. Мероприятие будет проводиться со всеми мерами, направленными на предупреждение распространения COVID-19.

Победители и призеры соревнований будут награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами. Генеральными спонсорами турнира являются обувная фабрика Nordman и завод по производству безалкогольной продукции «Супер-Аква».