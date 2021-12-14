Спорт

Интерактив: Только настольный футбол

Выполнить «классную работу» не только по математике и русскому языку, но и по физкультуре могут ученики Качановской средней школы Палкинского района.

Да-да, здесь уже почти 90 лет физкультурой занимаются в обычном классе, потому что спортивного зала как не было, так и нет. Почему при строительстве школы (а было это в 1936 году) не предусмотрели зал для занятия физкультурой - непонятно, ведь здание изначально предполагалось отдать школьникам.

И вот, в холодное время года дети занимаются в небольшом классе, переделанном в мини-зал. Здесь постелили маты, к стенам прикрепили шведские стенки, принесли неработающие тренажеры с убитым настольным футболом - вот, собственно, и все. Если активность школьников выходит за рамки тесной комнаты - они перебираются в актовый зал. Стоит ли говорить о том, что потолки в этих помещениях очень невысокие, и ни о каких спортивных достижениях в баскетболе или волейболе речи идти не может.

Футболистов в этой школе тоже вряд ли получится вырастить - стадион хоть и есть, но представляет собой просто поле с травой и воротами. Весной и осенью, в период дождей, школьникам приходится не только играть по правилам, но и лавировать между лужами.

Понимаю, что бюджет и региона, и страны очень ограничен, но хотелось бы, чтобы и в сельских школах у детей была возможность полноценно развиваться!

Ирина