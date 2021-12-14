Более 20 медалей получили псковские каратисты на региональном первенстве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель региональной федерации карате Антон Потебня.
18 декабря в стенах спортивного комплекса «Стрелец» в городе Великие Луки прошло региональное первенство по карате (WKF). Сборную города Пскова представили 24 спортсмена.
Соревнования являлись отборочными в команду Псковской области, на чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа, которые пройдут в феврале в Череповце.
По итогам региональных соревнований обладателями золотых медалей стали:
- Дмитрий Александров (ката, 10-11 лет);
- Иван Шевчук (ката, 12-13 лет);
- Елизавета Потебня (ката, 12-13 лет);
- Даниил Гоша (ката, 16+);
- Елизавета Потебня, Полина Бакунина, Александра Яковлева (ката-группа, девочки 14-15 лет);
- Алиса Ворсюченко (кумите, 12-13 лет, +47кг);
- Константин Кныш (кумите, 12-13 лет, -50 кг);
- Георгий Новик (кумите, 12-13 лет, -40 кг);
- Константин Антошин (кумите, 14-15 лет, -63 кг).
Вторые места в своих номинациях заняли:
- Артем Титов (ката, 10-11 лет);
- Валерия Гладченкова (ката, 10-11 лет);
- Полина Бакунина (ката, 12-13 лет);
- Александра Яковлева (ката, 14-14 лет);
- Мария Васильева (ката, 16-17 лет);
- Артем Михайлов (ката, 16+);
- Иван Шевчук, Алексей Лебедев, Дмитрий Потебня в составе ката-группы мальчиков 12-13 лет;
- Дмитрий Потебня (кумите, 12-13 лет, -50 кг);
- Артем Ковалев (кумите, 12-13 лет, -40 кг);
- Наиля Алтаякова (кумите, 14-15 лет, +54 кг);
«Бронзу» взяли в своих категориях:
- Степан Осипов (ката, 10-11 лет);
- Николай Веткин (кумите, 14-15 лет, -57 кг);
- Алексей Лебедев (кумите, 12-13 лет, -40 кг);
- Группа мальчиков 14-15 лет в составе командного кумите.
«Поздравляем спортсменов и их тренеров с отличным выступлением. По результатам соревнований будут присвоены спортивные разряды», - добавили в региональной федерации карате.