Спорт

Более 20 медалей получили псковские каратисты на региональном первенстве

Более 20 медалей получили псковские каратисты на региональном первенстве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель региональной федерации карате Антон Потебня.

18 декабря в стенах спортивного комплекса «Стрелец» в городе Великие Луки прошло региональное первенство по карате (WKF). Сборную города Пскова представили 24 спортсмена.

Соревнования являлись отборочными в команду Псковской области, на чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа, которые пройдут в феврале в Череповце.

По итогам региональных соревнований обладателями золотых медалей стали:

Дмитрий Александров (ката, 10-11 лет);

Иван Шевчук (ката, 12-13 лет);

Елизавета Потебня (ката, 12-13 лет);

Даниил Гоша (ката, 16+);

Елизавета Потебня, Полина Бакунина, Александра Яковлева (ката-группа, девочки 14-15 лет);

Алиса Ворсюченко (кумите, 12-13 лет, +47кг);

Константин Кныш (кумите, 12-13 лет, -50 кг);

Георгий Новик (кумите, 12-13 лет, -40 кг);

Константин Антошин (кумите, 14-15 лет, -63 кг).

Вторые места в своих номинациях заняли:

Артем Титов (ката, 10-11 лет);

Валерия Гладченкова (ката, 10-11 лет);

Полина Бакунина (ката, 12-13 лет);

Александра Яковлева (ката, 14-14 лет);

Мария Васильева (ката, 16-17 лет);

Артем Михайлов (ката, 16+);

Иван Шевчук, Алексей Лебедев, Дмитрий Потебня в составе ката-группы мальчиков 12-13 лет;

Дмитрий Потебня (кумите, 12-13 лет, -50 кг);

Артем Ковалев (кумите, 12-13 лет, -40 кг);

Наиля Алтаякова (кумите, 14-15 лет, +54 кг);

«Бронзу» взяли в своих категориях:

Степан Осипов (ката, 10-11 лет);

Николай Веткин (кумите, 14-15 лет, -57 кг);

Алексей Лебедев (кумите, 12-13 лет, -40 кг);

Группа мальчиков 14-15 лет в составе командного кумите.

«Поздравляем спортсменов и их тренеров с отличным выступлением. По результатам соревнований будут присвоены спортивные разряды», - добавили в региональной федерации карате.