Спорт

Победителями турнира «Кубок Ладоги» стали псковские хоккеисты

Псковская команда «Торнадо» заняла первое место на хоккейном турнире «Кубок Ладоги», который проходил в Ленинградской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

В команду вошли дети 2014 года рождения. Спортивное мероприятие состоялось в поселке имени Морозова 19 декабря.

«Наши юные хоккеисты в пяти матчах одержали четыре победы и один матч сыграли вничью. В финальной игре с командой "Невский район" (Санкт-Петербург) псковские ребята одержали победу со счетом 5:3, безоговорочно заняв первое место на турнире», - рассказали в гордуме.

В этот же день команда из Пскова заняла второе место на турнире Warrior cup, проходившем в Санкт-Петербурге. Тренируют спортсменов Сергей Маркелов, Евгений Базилевских, Владимир Маркелов. За качественную подготовку хоккеистов в гордуме им выразили благодарность.

«Это далеко не первые победы наших хоккеистов. Лучшим бомбардиром турнира по системе "гол плюс пас" стал игрок хоккейного клуба "Торнадо" Кирилл Леонов (2014 год рождения)», - добавили в городском парламенте.