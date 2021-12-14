Спорт

Соревнования по рукопашному бою прошли в Пскове

Соревнования по рукопашному бою на Кубок Псковской области состоялись в Пскове 19 декабря в УСК «Олимп». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной федерации, соревнования собрали более 100 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Себежа, Печор, Гдова, Гдовского и Плюсского районов.

Фото здесь и далее: Михаил Глущенко

В командном зачете первое место с большим отрывом занял Псков, представленный в турнире пятью клубами, на втором месте команда Великих Лук, а «бронза» у сборной команды Гдова и Гдовского района.

«Соревнования прошли на хорошем уровне, четко по регламенту, без серьезных травм и нареканий», - отметила президент псковской региональной федерации рукопашного боя Дина Дымова. В тренерском коллективе отметили, что было много зрелищных и техничных боев, заметно вырос общий уровень подготовки участников. Всего было разыграно 30 комплектов медалей.

«Мы постарались превратить соревнования в большой спортивный праздник с доброжелательной атмосферой и красивыми наградами, специальными призами "За лучшую технику", "Волю к победе" для отличившихся и сладкими подарками для всех участников соревнований. Огромная благодарность тем нашим друзьям, которые стали спонсорами турнира – мы вместе сделали хорошее дело!» - добавила Дина Дымова.