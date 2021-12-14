Спорт

Псковский марафон

Здоровье, а точнее - его сохранение стали одним из самых актуальных вопросов в повестке последних двух лет, в условиях пандемии. Становится все более очевидно: здравие и сила нации находятся в руках самих россиян. Степень сохранности этих непостоянных величин напрямую зависит от того, насколько крепкие эти руки. Поэтому в современном обществе все большее значение приобретает распространение здорового образа жизни, а главное - развитие детского, массового и профессионального спорта.

Привлечь граждан к регулярным занятиям физкультурой - задача почти стратегическая, а главное - актуальная и для всей страны, и для Псковской области. Вот и Псковская Лента Новостей обращала внимание своих читателей на спортивную жизнь региона в течение всего года, проводя большую информационную кампанию.

В первую очередь, благодаря опросам в социальной сети «ВКонтакте» удалось определить круг предпочтений читателей по спортивным дисциплинам. В итоге топ-3 предпочтений псковичей составили волейбол, футбол и плавание. В опросах приняли участие более 600 человек.

У читателей Псковской Ленты Новостей была возможность на протяжении всего года оперативно читать новости о самых важных событиях не только в сфере любимых дисциплин, но и целого мира спорта. На сайте ПЛН, а также в группах в социальных сетях выходили информационные сообщения, комментарии, фоторепортажи и другие материалы, посвященные темам развития физической культуры, спорта и здорового образа жизни. А поговорить было о чем!

Спортсмены из Псковской области добивались больших спортивных успехов, представляя не только страну, но и свой регион на соревнованиях мирового и европейского уровней.

Например, псковская легкоатлетка Наталья Спиридонова завоевала золотую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет. Соревнования проходили в столице Кении – Найроби.

В составе делегации России на Паралимпиаде в Токио честь Псковской области достойно защищала Александра Васильева. Она выступала на соревнованиях по настольному теннису.

Великолукский спортивный комплекс «Стрелец» на Паралимпиаде представляла спортсменка из Краснодара Маргарита Сидоренко. Девушка уже четвертый год тренируется в Великих Луках под руководством тренера Виталия Андреева, и на прошедших состязаниях завоевала золотую медаль.

Псковичи Ольга Корноухова и Станислав Шпер достойно выступили на чемпионате Европы по тхэквондо. Девушка привезла домой две «бронзы», а юноша - бронзовую и серебряную медали.

Два вторых места на Кубке мира по кикбоксингу занял пскович Данил Герасимов. Награды он завоевал в личном зачете и в командном. По результатам выступления молодой человек выполнил норматив мастера спорта России международного класса.

Мировые рекорды по зимнему плаванию удалось побить великолучанке Алене Савуновой на всероссийских соревнованиях во Владивостоке. Один - на 25 метрах вольным стилем с результатом 00:13,31. Второй - на той же дистанции, но уже баттерфляем Алена Савунова показала абсолютный рекорд мира, составляющий 00:14.60, обновив мировой результат на одну десятую секунды.

Многого достигли псковские спортсмены на уровне России. Награды псковичи привозили с чемпионатов, первенств и Кубков России по борьбе панкратион, ММА, спортивной аэробике, парашютному спорту, пулевой стрельбе, фигурному катанию и джампинг-фитнесу.

В то же время вместе с корреспондентами ПЛН читатели пристально следили за строительством в регионе спортивных арен для подготовки будущих героев спорта. Большие физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТы) строили, строили и наконец почти построили в семи районах Псковской области.

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Три из них появились в Пскове, Великих Луках и Новоржеве в рамках партийного проекта «Единой России» «Детский спорт». Еще четыре - в Стругах Красных, Дно, Дедовичах и в деревне Писковичи Псковского района - по федеральному проекту «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

В планах на будущее у руководства региона – поддерживать и расширять сеть физкультурных комплексов, и один из них уже начали возводить под Себежем, а другой наметили на карте в Пскове.

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Возможность тренироваться на спортивной площадке с современными тренажерами, а не с ржавой перекладиной получили и любители уличного спорта - воркаута. Мини-спортзалы под открытым небом весь год создали в районных центрах, в парках и рядом со школами для здорового воспитания подрастающего поколения.

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Самая большая воркаут-площадка открылась летом в областном центре, и почти сразу собрала более 40 участников всероссийских соревнований «Воркаут геймс Псков 2021». Сюда прибыли спортсмены из Московской области, Нижнего Новгорода, Краснодара, Перми и других городов страны. Затем здесь же проходил Кубок губернатора Псковской области по воркауту и ряд локальных соревнований. В общем, пустовать тренажерам не приходится.

«Новые площадки дают отличную альтернативу проведения спортивного досуга, с правильным и здоровым образом жизни. Это одна из наших преследуемых целей проекта среди молодежи не только Псковской области, но и России! Также мы стараемся развиваться, чтобы воркаут стал не только уличным, но и официальным видом спорта. Если мы получим квалификацию и сможем развиваться профессионально, то у молодежи будет стимул придерживаться здорового образа жизни и заниматься спортом», - отметил руководитель движения «Street Workout» в Псковской области Виталий Дидыч.

И, пожалуй, самым ожидаемым событием стало открытие стадиона «Машиностроитель» в Пскове, который находился на реконструкции еще с «доганзейских времен». На открытие стадиона приехал вице-премьер Дмитрий Чернышенко (он, кстати, отвечал за подготовку России к Олимпиаде в Сочи). Также посетил новоиспеченный стадион и сенатор от Псковской области, секретарь Генсовета «Единой России», Андрей Турчак, при котором эту реконструкцию и начали.

«Здесь губернатор создает не просто стадион, а целый спортивный кластер. Самое главное, это центр притяжения для большого количества ребят», - оценил Дмитрий Чернышенко.

Двери для первых посетителей региона открылись уже 1 октября, и качество обновленного спортивного объекта смогли оценить не только новички, но и настоящие профессионалы в области спорта.

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В 2021 году Псковская Лента Новостей предоставляла слово экспертам - представителям органов власти и спортсменам, которые рассказывали читателям о развитии новых и уже существующих видов спорта в регионе.

Так, губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в дискуссии о создании скейт-парков в Пскове и Великих Луках для любителей катания на роликах и велосипедах ВМХ.

«Стоит это в три раза дороже, чем изначально нам говорили. Тем не менее, я принял решение, что два скейт-парка появится: в Пскове и Великих Луках. Не думаю, что в этом году успеем. Нужен определить место, провести проектно-изыскательские работы, подготовить проектно-сметную документацию. К следующему сезону постараемся эти парки реализовать», - рассказал Михаил Ведерников.

Также в Пскове в последние годы развивается регби, о чем рассказала во время пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН и. о. председателя регионального комитета по спорту Елена Чернышова.

«У нас есть Федерация регби Псковской области. Они существуют очень успешно, участвуют в соревнованиях и проводят свои. Мы пошли дальше соглашения с московским клубом ЦСКА - это точно, у нас есть тренеры. Сейчас делаем акцент на студентов и школьников», - сказала Елена Чернышова.

Кроме того, по ее словам, открытие «Машиностроителя» стало «новым дыханием» для псковского велоспорта. Высоко оценила и. о. руководителя профильного комитета и результаты спортивной школы «Стрела», воспитанники которой тоже с нетерпением ждали открытия стадиона.

В общем, спортивная жизнь Псковской области в уходящем году набирала обороты по восходящей, и, будем надеяться, не сбавит темпы в новом году.

Освещая спортивные события региона, мы не раз убеждались в том, что читатели Псковской Ленты Новостей проявляют интерес к публикациям на тему занятий спортом, физкультурой и ведения ЗОЖ. Мы знаем, что многие из них продолжили заниматься спортом, а кто-то возобновил ведение здорового образа жизни или впервые пришел к этому, вдохновившись примером своих земляков. И это, конечно, главный итог той большой работы, которую мы будем продолжать в дальнейшем. До новых встреч на спортивных аренах!

Екатерина Мазепина